Названы причины невосприимчивости к COVID-19

У врачей три версии

Невосприимчивость к COVID-19 у некоторых людей может объясняться тремя причинами. Главное – у них выработаны антитела к вирусу, объяснил кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский. По словам медика, такое явление наблюдается не только в случае с коронавирусом, но и при других заболеваниях – например, ВИЧ.

"При коронавирусной инфекции таких людей гораздо больше. Однозначно сделать вывод, по какой причине они невосприимчивы, - это еще на этапе научной дискуссии", - сказал Вознесенский.

Тем не менее, медики рассматривают три версии такой невосприимчивости. Наличие антител показывает, что организм уже встречался с возбудителем болезни. Соответственно, первая версия - перенесенное заболевание, вызванное другими коронавирусами, то есть наличие перекрестного иммунитета.

Версия номер два: перед встречей с коронавирусом человек уже перенес какую-то вирусную инфекцию – и у него повысился уровень интерферонов. Если этот уровень достаточно высок, снижается восприимчивость ко всем вирусным инфекциям. И, наконец, третий вариант – существование местных иммунных комплексов, которые препятствуют проникновению вируса через слизистую дыхательных путей. К однозначному мнению, какой именно из механизмов сейчас действует, ученые пока не пришли, приводит комментарий врача РИА Новости.

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