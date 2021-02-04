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Джен Псаки вновь оконфузилась на брифинге

08:27
  • четверг
  • 04 февраля 2021

Высказывание американского пресс-секретаря о Комических силах привело к громкому скандалу

Требуется компетентность, понятливость, английский со словарём. Видимо, такое объявление составил отдел кадров Белого дома, на которое откликнулась Джен Псаки, чьё имя гремит далеко за пределами страны равных возможностей.
"Я, кажется, теряю мысль": первый конфуз Джен Псаки после возвращения

Space Force - это Космические силы, основанные в США при поддержке администрации Трампа, именно по поводу этих сил и был задан вопрос, напоминает "ТВ Центр".

Все решили, что Джен Псаки немного перепутала Space Force с Air Force One – бортом номер один, президентским самолетом. Журналисты расценили это как шутку, а суровые американские политики обрушились на Псаки с обвинениями.

У нас к пресс-секретарю американского президента относятся куда добрее, да что там добрее - она для нас просто героиня шуток, мемов, даже стихов! Четыре года Америка боролась с Трампом, поклонники Псаки приуныли – наша героиня ушла с политического горизонта и ее перлов, казалось, мы уже никогда не услышим.

Но когда Джо Байден назначил ее своим пресс-секретарем, мгновенно родилась версия – это же русские хакеры протащили нашу любимицу Джен в Белый дом.

Псаки вернулась и мир живет в ожидании новых откровений, которые всякий раз подтверждают, что в действительности всё не так, как на самом деле.

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Джен Псаки
Джен Псаки
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