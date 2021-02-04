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Эксперт оценил вероятность ядерной войны

08:57
  • четверг
  • 04 февраля 2021

США наращивают воинственную риторику

Почему заявления о том, что в Вашингтоне не исключают возможного ядерного конфликта с Россией и Китаем, звучат именно сейчас? Не боятся ли Соединенные Штаты возникновения стратегического союза России и Китая в случае слишком сильного давления из-за океана? И какова в действительности вероятность ядерной войны в современном мире?

На вопросы Алексея Фролова в эфире программы "События. 25-й час" ответил руководитель Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов.

"Наш посол в США Анатолий Антонов, который заявил, что вряд ли кто-то всерьёз может думать о ядерной войне, думаю, совершенно, прав. Вряд ли мы можем дойти до какого-то обмена ядерными ударами. Но порох всегда надо держать сухим", - заявил он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

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