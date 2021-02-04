В ВОЗ усомнились в утечке коронавируса из лаборатории в Ухане

Но на рынке условия для распространения были

Все условия для того, чтобы новая коронавирусная инфекция распространилась на рынке морепродуктов в китайском Ухане есть, однако это не означает, что COVID-19 возник именно там. К таким первичным выводам пришла международная группа экспертов ВОЗ, которая занимается выяснением происхождения смертоносной инфекции.

Побывав в лаборатории Уханьского института вирусологии, которую обвиняли в утечке, эксперт от России отметил, что никаких предпосылок для этого не было. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Тем временем, жители многих стран устали от ограничений из-за пандемии. Накануне многотысячная акция протеста прошла в столице Хорватии. Среди недовольных на улицах Загреба оказались и представители ресторанного бизнеса, который пришел в упадок.

В Португалию, где ситуация с ковидом - одна из самых сложных в Европе, на помощь местным медикам прибыли военные врачи из Германии. Действующий режим ЧП в этой стране решено продлить до лета.

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