ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В ВОЗ усомнились в утечке коронавируса из лаборатории в Ухане

08:36
  • четверг
  • 04 февраля 2021

Но на рынке условия для распространения были

Все условия для того, чтобы новая коронавирусная инфекция распространилась на рынке морепродуктов в  китайском  Ухане есть, однако это не означает, что COVID-19 возник именно там. К таким первичным выводам пришла международная группа экспертов ВОЗ, которая занимается выяснением  происхождения смертоносной инфекции.

Побывав в лаборатории Уханьского института вирусологии, которую обвиняли в утечке, эксперт от России отметил, что никаких предпосылок для этого не было. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Тем временем, жители многих стран устали от ограничений из-за пандемии. Накануне многотысячная акция протеста прошла в столице Хорватии. Среди недовольных на улицах Загреба оказались и представители ресторанного бизнеса, который пришел в упадок.

В Португалию, где ситуация с ковидом - одна из самых сложных в Европе, на помощь местным медикам прибыли военные врачи из Германии. Действующий режим ЧП в этой стране решено продлить до лета.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Временный госпиталь в Ухане
Временный госпиталь в Ухане
Эпидемия CoVID-19
Эпидемия CoVID-19
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.