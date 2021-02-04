"Это вам за пацанов": на базе Хмеймим открыли памятник летчику Филиппову

Он погиб в Сирии в 2018 году

На российском пункте базирования Хмеймим в Сирии открыли памятник летчику Роману Филипову. Три года назад он погиб в провинции Идлиб. После того, как его самолет был сбит, Филипов вступил в неравный бой с террористами на земле, был ранен и впоследствии подорвал себя гранатой. Летчику присвоено звание Героя России посмертно.

Пронзительный и сосредоточенный взгляд. На обычном кителе летчика - три медали. И звезда Героя России. Посмертно. Этот памятник в бронзе - Роману Филиппову, гвардии майору, погибшему в Сирии.

"Свою жизнь Роман Николаевич посвятил благородному делу - защите нашей родины. Сотни раз поднимал свой самолет в небо, выполняя поставленные задачи, проявляя мужество, самоотверженность и высочайший профессионализм", - говорит командующий группировкой ВС РФ в САР Алексей Чайко.

Пилот штурмового Су-25 погиб в феврале 2018 года. Открытие памятника военные приурочили к годовщине смерти. К монументу возложили цветы. Почетный караул отдал воинские почести.

Это было последнее боевое задание. Роман Филиппов вылетел из Хмеймима. Попал под огонь террористов. Говорят, успел сообщить, что теряет высоту и больше на связь не выходил.

Штурмовик Филиппова был сбит из переносного зенитного комплекса в небе над Идлибом. Летчик катапультировался и попал на территорию, подконтрольную боевикам. После приземления завязался бой. Летчик отстреливаясь, израсходовал все патроны. Террористы долго не решались подойти. А еще через несколько секунд услышали последние слова офицера, которые позже облетели и весь мир: "Это вам за пацанов!"

Роман Филиппов подорвал гранату, не оставив себе шанса на спасение, а боевикам - шанса взять его в плен. Несколько террористов были убиты осколками. "Это вам за пацанов" - это за всех российских военных, погибших в Сирии. Слова, ставшие крылатыми. А 3 февраля 2018 года навсегда останется в памяти однополчан и сослуживцев героя России.

"Не случайно памятник был установлен здесь, на базе в Хмеймиме. Здесь сохраняется основная память, здесь продолжают служить сослуживцы Романа и здесь на его примере, на жизненном примере продолжают учиться летчики и чтить его память", - говорит заместитель командующего группировкой Вооруженных Сил Российской Федерации Игорь Курочкин.

В мае минувшего года в Идлибе на месте гибели героя установили мемориальную доску. А памятник в группировке, говорят военные, будет напоминать всем, что значит погибнуть достойно.

Тимур Абдуллаев, Виктор Мальцев. "ТВ Центр", Сирия.

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