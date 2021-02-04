Россия впечатлила Запад вакциной "Спутник V"

В мире иначе взглянули на российский препарат

Россия смогла удивить мир созданием вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом в статье для газеты Welt заявил немецкий журналист Жак Шустер.



"Лишь вакцина против коронавируса, которая рано поступила на рынок, показала: Россия, пожалуй, больше, чем "Верхняя Вольта с ракетами", - отметил он.



Шустер подчеркнул, что авторитетный медицинский журнал Lancet опубликовал результаты III фазы клинических исследований "Спутника V", где была признана высокая эффективность российского препарата. Журналист добавил, что с такими результатами решение Москвы начать использовать вакцину до обнародования окончательных данных о ней можно считать оправданным.



Ранее авторитетный медицинский журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутника V". Испытания доказали не только безопасность препарата и эффективность 91,6%, но и способность полностью защитить при тяжелых случаях коронавируса.

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