Установлено влияние коронавируса на слух и зрение

Инфекция поражает наиболее уязвимые области организма

Поражение организма во время заболевания коронавирусом многоплановое. Инфекция влияет, в частности, на транспортировку кислорода кровью, на сосуды и нервы почти во всех органах. Одним из осложнений после перенесенного заболевания может стать повреждение зрения или слуха, сообщил врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

"Где вирус найдет самое слабое место в организме, там и ударит – будут ли это легкие, мозг, или почки. Это зависит уже не только от вируса, а от каждого конкретного человека - чем он болел раньше и как он себя чувствует в данный конкретный момент... Мы уже знаем, что может наступать глухота или слух страдает - появляются ложные звуки", - сказал иммунолог.

По словам врача, другим следствием повреждения сосудов и нервов может стать потеря обоняния и вкуса, ухудшение зрения. Жемчугов напомнил, что британские ученые описали первый клинический случай развития слепоты как осложнения при COVID-19. В то же время, глаза защищены серьезным барьером – и сказать, что такие осложнения на глаза после коронавируса будут у всех пациентов, нельзя, подчеркнул медик.

Жемчугов подчеркнул, что самое распространенное осложнение на сегодня - это рубцы в легких, специалисты уже говорят о "постковидном синдроме". У пациентов это проявляется одышкой, слабостью, они плохо переносят нагрузки. Нужна реабилитация, чтобы человек не стал инвалидом, подчеркнул Жемчугов в интервью ТАСС.

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