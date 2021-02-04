Стало известно, как долго сохраняются остаточные симптомы после COVID-19

Врач призвал не путать их с повторным заражением

Пациенты, переболевшие коронавирусом, еще несколько недель могут ощущать характерные симптомы. Не стоит воспринимать это как повторное заражение – скорее, это остаточные явления после болезни, заявил инфекционист Сергей Вознесенский.

"COVID-19 относится к ОРВИ. ОРВИ - это острая респираторно-вирусная инфекция. Эти заболевания протекают только в остром периоде, никакой хронизации на данный момент с коронавирусами не выявлено. Возможно носительство вируса после перенесенного заболевания, но о хроническом процессе здесь говорить неправильно", - объяснил врач.

Он отметил, что COVID-19 в течение нескольких недель после выздоровления может быть выявлен ПЦР-тестом. Также возможно и наличие характерных симптомов, среди которых слабость, небольшой жар, потливость, отсутствие обоняния и вкуса, передает РИА Новости.

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