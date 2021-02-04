Пандемия коронавируса привела к потеплению на Земле

Массовые ограничения и локдауны сказались на климате

Специалисты из Национального центра атмосферных исследований обнаружили, что череда локдаунов, вызванных пандемией коронавирусной инфекции, сказалась на климате планеты.

Благодаря ограничительным мерам и самоизоляции в мире заметно снизилось количество вредных выбросов, что стало причиной небольшого потепления на Земле, передает портал Phys.org.

Ученые объяснили, что в обычное время элементы аэрозолей попадают в атмосферу планеты и мешают проникновению солнечных лучей. Однако ограничения привели к уменьшению концентрации взвешенных частиц в воздухе и, как следствие, до поверхности Земли стало доходить больше света.

Первые сообщения о новой коронавирусной инфекции COVID-19 начали поступать в конце прошлого года, болезнь обнаружили в Китае. В марте Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. За все время с момента появления инфекции в мире заболело около 104 миллионов человек, 2,27 миллиона из них скончались. В России выявлено 3,84 миллиона заболевших, более 72 тысяч пациентов скончались.

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