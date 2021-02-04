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В Красноярском крае объявили траур по погибшим при пожаре

11:59
  • четверг
  • 04 февраля 2021

Погибли четыре человека

В Красноярском крае завтрашний день объявлен трауром по погибшим при пожаре на складе автозапчастей. Жертвами стали 4 человека - рабочий и пожарные, которые были отправлены на его поиски.

На месте трагедии возник стихийный мемориал - люди несут цветы и зажигают свечи. МЧС обещало оказать помощь семьям погибших.

Пожар произошел накануне утром, за считанные минуты огонь охватил почти 4 тысячи квадратных метров здания. Обрушилась кровля. Почти сутки потребовались спасателям, чтобы только ликвидировать открытое горение, передает "ТВ Центр".

Причины произошедшего только предстоит выяснить. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело.

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