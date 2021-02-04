В Красноярском крае объявили траур по погибшим при пожаре

Погибли четыре человека

В Красноярском крае завтрашний день объявлен трауром по погибшим при пожаре на складе автозапчастей. Жертвами стали 4 человека - рабочий и пожарные, которые были отправлены на его поиски.

На месте трагедии возник стихийный мемориал - люди несут цветы и зажигают свечи. МЧС обещало оказать помощь семьям погибших.

Пожар произошел накануне утром, за считанные минуты огонь охватил почти 4 тысячи квадратных метров здания. Обрушилась кровля. Почти сутки потребовались спасателям, чтобы только ликвидировать открытое горение, передает "ТВ Центр".

Причины произошедшего только предстоит выяснить. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"