Дальний Восток столкнулся с дефицитом бензина

Из-за чего возникли перебои и как решают проблему местные власти?

Дефицит бензина возник сразу в нескольких регионах Дальнего Востока. Уже почти месяц жители не могут заправить автомобили без многочасовых ожиданий в очередях. Виной всему - задержки в работе хабаровского НПЗ.

Топливный кризис ощутили жители сразу нескольких городов Дальнего Востока. В Хабаровске и днем, и ночью машины стоят в очереди на заправках. Чтобы заполнить бак 92-м или 95-м бензином, приходится отпрашиваться с работы или даже ночевать в машине.

Перебои с поставками бензина на АЗС региона начались еще на прошлой неделе. Хабаровский нефтеперерабатывающий завод, по официальной информации, приостановил деятельность в связи с модернизацией. Как говорят в правительстве Хабаровского края, к этому готовились заранее и даже закупили резерв топлива.

Хабаровский НПЗ - основной поставщик топлива на одну из крупных заправочных сетей. Поэтому таблички "технические работы", или "идет слив топлива" висят на колонках этой АЗС по всему региону.

На некоторых заправках этой компании можно купить бензин. Но только для особых категорий транспорта. По информации правительства Хабаровского края, ремонтные работы на заводе должны были закончить еще к концу прошлой недели. Но запустить производство на полную мощность тогда не удалось. Пришлось поставлять топливо из Росрезерва.

Топливо удается завозить, но небольшими партиями. Бензин раскупают мгновенно. Но хватает далеко не всем. Пока на одних заправках наблюдаются перебои с поставками, на других, во Владивостоке, ажиотаж.

На фоне ажиотажа некоторые АЗС, где не испытывают проблем с поставками топлива, повышают цены. Сейчас специалисты пытаются контролировать эту ситуацию. И обещают, что в ближайшее время ситуация с бензином стабилизируется.

Тем временем и правительство Хабаровского края сообщает, что нефтеперерабатывающий завод полностью возобновил производство автомобильного бензина марки АИ-92.

Ольга Скрипникова, "ТВ Центр".

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