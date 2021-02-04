Спрос на вакцину "Спутник V" растет во всем мире

Ее эффективность признал авторитетный медицинский журнал Lancet

В мире зарегистрировано уже почти 104 миллиона 400 тысяч случаев заболевания коронавирусом. За рубежом продолжает расти спрос на российскую вакцину "Спутник V". Всемирная организация здравоохранения назвала публикацию в журнале Lancet доказательством высокой эффективности нашего препарата. Данные положительно оценили и в ООН. О намерении приобрести российскую разработку заявили Колумбия и Бразилия.

Манаус. Столица бразильского штата Амазонас. Именно здесь обнаружили новый, более заразный штамм коронавируса, аналогичный мутациям из Великобритании. И именно этот город оказался в ситуации на грани катастрофы. В больницах не хватает коек и запасов кислорода. Люди просто умирали от удушья. После протестов, прокатившихся по всей стране, власти стали предпринимать экстренные меры. Пациентов с помощью авиации транспортируют в другие штаты. Только в среду перевезли 15 человек. А в общей сложности - 470.

Бразилия на втором месте в мире по количеству летальных исходов. Погибших - около 228 тысяч человек. Прививать более чем 200-миллионное население нечем. Республика не входит в число приоритетных стран для поставок западной вакцины. А с одобрением российской тянет местный регулятор, хотя крупная бразильская фармкомпания давно заявила о полной готовности производить "Спутник V" на своих площадках. И только 3 февраля власти нашли веские аргументы, чтобы убедить Бразильское национальное агентство по санитарному надзору отменить обязательное требование о проведении третьей фазы клинических испытаний непосредственно в республике. Министерство здравоохранения Бразилии объявило о готовности приобретать российскую разработку.

Благодаря публикации в авторитетном медицинском журнале Lancet наш "Спутник V" прорвался сквозь слои недоверия и дискредитации и вышел на орбиту одобрения мировым сообществом. С выводами признанных международных экспертов ведь не поспоришь. И вот уже ООН приветствует новые данные о российской разработке, в ВОЗ заявляют, что статья в Lancet свидетельствует об эффективности продукта центра Гамалеи. Германское издание Die Welt выходит со второй за сутки статьей, в которой авторы откровенно восхищаются российской вакциной, а достижение наших ученых по ценности ставят в один ряд с запуском первого искусственного спутника Земли. И, по сути, забирают обратно оскорбительное выражение, приписываемое канцлеру Гельмуту Шмидту, в которой СССР ставился на один уровень с беднейшими западноафриканскими странами и обозначается как "Верхняя Вольта с ракетами".

"Вакцина против Сovid-19, которая быстро поступила на рынок, показала: Россия, пожалуй, больше, чем "Верхняя Вольта с ракетами". Эффективность вакцины, а также соглашения о ее использовании за рубежом придали России престиж, который будет использоваться и в политическом плане", - пишет издание.

В статье подчеркивается: реально высокая эффективность "Спутника V" оправдывает решение Москвы начать использование вакцины до обнародования окончательных данных о ней.

Сейчас российская вакцина зарегистрирована уже в 18 государствах. В Российском фонде прямых инвестиций говорят о том, что в ЕС она может быть одобрена к применению в феврале - начале марта. С каждым днем увеличивается количество стран, пересматривающих свое отношение к нашей разработке. Так, чешский премьер намерен повнимательнее изучить применение этого препарата. И за опытом отправляется в Венгрию.

Повышенный интерес проявили и в Словакии. Правительство Колумбии ведет переговоры о возможной покупке. Как и власти Чили. Индия хочет прививать нашей вакциной в марте или апреле. В Швеции не исключают возможность ее использования. Италия обращалась к Европейскому агентству лекарственных средств, чтобы там ускорили работу по оценке российской вакцины, а несколько регионов просят Минздрав республики разрешить им закупать "Спутник" на фоне нехватки поставок западных препаратов. Статью об эффективности российской вакцины не заметил, похоже, только официальный Лондон. И британская газета "Телеграф" в своей статье отметила это молчание. Ее журналисты резюмировали: успех "Спутника" ставит дилемму перед западом по сотрудничеству с Россией.

Лилия Акиньшина, Александр Званцев, "ТВ Центр".

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