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В Москве объявлен повышенный уровень погодной опасности

12:09
  • четверг
  • 04 февраля 2021

В столичном регионе сильная гололедица

Жёлтый уровень погодной опасности в четверг действует в столичном регионе из-за гололедицы. На расчистку улиц вышли коммунальщики.
Москвичей предупредили о небывалых в феврале морозах

Сильная метель на Сахалине. Такая же картина в Мурманской области. Дороги заметает. Заметно упала видимость. А в Алтайском крае из-за сильной метели объявлено штормовое предупреждение. Порывы ветра чуть больше 20 метров в секунду. На дорогах заносы. Водителей призывают соблюдать скоростной режим и дистанцию. Также рекомендуют отказаться от дальних поездок, передает "ТВ Центр".

В Москве из-за гололедицы действует жёлтый уровень погодной опасности. На расчистку улиц вышли коммунальщики. Опасные участки обрабатывают противогололёдными материалами. А на следующей неделе, по прогнозам синоптиков, в столицу придут сильнейшие за 10 лет морозы. Ночью температура опустится до минус 30.

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