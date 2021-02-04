В США мужчине успешно пересадили лицо и руки

Операция была крайне сложной

Американец Джо ДиМео, можно сказать, родился заново ещё 12 августа прошлого года. Но первую пресс-конференцию решились дать только сейчас. Когда главные тревоги позади и можно сообщить о настоящем медицинском чуде.

"Когда я в первый раз увидел себя после операции, я сказал себе: "Хорошо, теперь это моё новое лицо". Я принял это и сохранял спокойствие", - рассказал Джо ДиМео.

22-летний пациент совершенно не похож на парня, который смотрит с фотографии. Его новое лицо и новые руки – посмертный дар неизвестного донора. Жизнь Джо ДиМео разделилась на до и после в июле 2018-го года. Когда, возвращаясь домой с ночной смены, он заснул за рулём. Машина на полной скорости вылетела в кювет, перевернулась и взорвалась. Горящего мужчину вытащил из салона прохожий. С 80-процентными ожогами тела ДиМео поступил в больницу, три с половиной месяца провёл в медикаментозной коме, перенёс 20 операций. Однако жить без пальцев, с обезображенным лицом и сросшимися веками глаз, он не мог и не хотел. И в 2019-м решился довериться хирургу, который предложил пойти на риск.

Найти донора оказалось сложнее, чем иголку в стогу сена, говорит Эдуардо Родригес, возглавивший уникальную операцию. Она продолжалась 23 часа с участием 90 человек. Пациенту пересадили обе руки до середины предплечья и лицо с фрагментами черепа. До сих пор ни один из подобных масштабных экспериментов не увенчался удачей.

Джо медленно, но верно идёт на поправку. Заново учится самым простым вещам. И готовится к новой жизни: хочет переехать и снова выйти на работу. "Я хорошо себя чувствую. У меня есть сеансы физиотерапии и силовые тренировки: жим лёжа, работа с гантелями. Я научился делать много вещей: например, открывать бутылку с водой. Это непросто – я не очень хорошо понимаю, насколько сильно сжимаю руку. Но я стараюсь", - рассказал Джо ДиМео.

На сегодняшний день Джо – единственный, кому повезло. Хотя врачи говорят иначе: он самый целеустремлённый и мужественный пациент.

Кирилл Парменов, "ТВ Центр".

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