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Эксперты Роскачества нашли пестициды в эквадорских бананах

09:29
  • четверг
  • 04 февраля 2021

Продукция маркирована как "100% органическая"

Специалисты Роскачества обнаружили в бананах, выращенных в Эквадоре, пестициды. При этом продукция имеет маркировку "100% organic bananas".
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Эксперты проверяли органические продукты, выращенные за рубежом и поставляемые в Россию. Исследовано 30 товаров 22 торговых марок из 10 стран, промаркированных знаком сертификации органической продукции Евросоюза. На содержание пестицидов и ГМО проверили детское питание, рис, хлебцы, хлопья, консервированные томаты и кукурузу, имбирь, корицу и бананы.

"Признаки нарушений органического способа производства обнаружены в бананах марки Prima Donna, выращенных в Эквадоре, - в них выявлен пестицид хлорпирифос (в концентрации 0,029 мг на килограмм)", - говорится в сообщении Роскачества.

Обнаруженное вещество токсично не только для насекомых, но и для человека - оно воздействует на репродуктивную систему, раздражает кожу и слизистые. Эксперты отмечают, что хлорпирифос мог попасть в бананы как через прямую обработку плантации пестицидом, так и из-за близкого соседства с неорганической плантацией, на которой могли применять этот пестицид. В остальных проверенных продуктах нарушений не обнаружено.

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