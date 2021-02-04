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Москвичей предупредили о небывалых в феврале морозах

09:57
  • четверг
  • 04 февраля 2021

Столбики термометров опустятся до минус 26-29 градусов

На следующей неделе в Москву придут сильнейшие за последние 10 лет морозы, предупредил метеоролог Евгений Тишковец. По его словам, температура опустится на 15-20 градусов ниже февральской климатической нормы.
Москвичей ждет резкая смена погоды

"В понедельник и вторник выйдет скандинавский циклон, северная тяга ветров сохранится, плюс включается радиационное выхолаживание. Поэтому в понедельник ночью минус 21-26, по области до минус 29. Днём минус 15-20 градусов", - рассказал синоптик.

Он отметил, что холоднее всего будет во вторник – ночью столбики термометров опустятся до минус 20-30 градусов, а днем – до минус 16-21. Тишковец подчеркнул, что для февраля такие морозы абсолютно не характерны, в Москве подобной погоды не было уже порядка 10 лет, передает РИА Новости.

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