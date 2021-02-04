SpaceX отправила на орбиту новые спутники Starlink

Ракета стартовала с мыса Канаверал

Во Флориде с очередной группой интернет-спутников Starlink стартовала тяжелая ракета-носитель Falcon 9 с партией из 60 спутников на борту, предназначенных для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщили в SpaceX.

Запуск состоялся в 01.19 по времени Восточного побережья США (в 09.19 по московскому времени). Отмечается, что первая ступень ракеты совершает уже пятый полет, после которого ей предстоит сесть на плавучую платформу в Атлантике для последующего использования.

На сегодняшний день орбитальная группировка SpaceX состоит более чем из тысячи космических аппаратов системы Starlink, в связи с этим компания стала крупнейшим спутниковым оператором в мире. Согласно расчетам, новые спутники будут выведены на орбиту спустя 1 час 5 минут после запуска.

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