Сергунина: Более 8 тыс. молодых предпринимателей стали участниками клуба Business Update

Добиться успеха молодежи помогают более 100 опытных бизнесменов

Более 8 тысяч человек присоединились к московскому клубу молодежного предпринимательства Business Update. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

"Участниками проекта стали уже 8,2 тыс. начинающих предпринимателей. Некоторые из них благодаря индивидуальной работе и поддержке наставников смогли в разы увеличить доходность своих стартапов", - рассказала она.

По словам Сергуниной, в первое время в клубе было всего около 30 экспертов, а теперь их уж более 100.

Площадка для нетворкинга и обучения молодых предпринимателей была создана летом 2020 года. Молодые предприниматели осваивают навыки ведения бизнеса с помощью видеолекций и специализированной литературы.

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