Мобильный пункт вакцинации открылся в крупном ТЦ в Подмосковье

Получить прививку может любой гражданин

Прививку от коронавируса теперь можно получить в крупном торговом центре "Мега Белая Дача" в подмосковных Котельниках. Здесь открылся мобильный пункт вакцинации.

"Сегодня на территории самого крупного торгового комплекса "Мега Белая Дача" в подмосковном городе Котельники начал работать мобильный пункт вакцинации", - заявил и.о. главы Минсельхоза Московской области Сергей Воскресенский.

Предварительно записываться на прививку не требуется – главное, не забыть паспорт и полис ОМС. Воскресенский подчеркнул, что прививку в мобильном пункте может получить любой гражданин, независимо от места проживания, передает РИА Новости.

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