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Привитые от COVID-19 соцработники помогают заболевшим москвичам на дому

12:07
  • четверг
  • 04 февраля 2021

В России продолжается массовая вакцинация

В Москве привившиеся социальные работники начали помогать пожилым людям, которые лечатся от коронавируса дома. Раньше это делали только переболевшие сотрудники и волонтёры.
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Массовая вакцинация продолжается по всей стране. В Бурятии иммунизацию начали проходить сотрудники и воспитанники интернатов. Всего в регионе препарат получили уже больше 15 тысяч жителей. А в Южно-Сахалинск доставили второй компонент "Спутника V". Его будут вводить военнослужащим, отмечает "ТВ Центр".

В ряде регионов смягчают действующие ограничения. Так, в Самарской области восстановили плановый приём детей в медучреждениях. А в Ульяновской области готовятся к открытию ярмарок.

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