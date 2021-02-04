Мясников назвал причину следующей волны COVID-19

Врач уверен, что дело не только в принимаемых мерах

Доктор Александр Мясников рассказал, когда россиянам стоит ожидать следующей волны коронавирусной инфекции. По его словам, нынешний спад заболеваемости обусловлен вовсе не вводимыми ограничениями.

Мясников заявил, что многие связывают улучшение ситуации с введенными ранее ограничительными мерами, однако, как показала практика, ограничения действовали и на пике заболеваемости. По мнению врача, дело вовсе не в профилактике коронавируса, а в волнообразном характере инфекционного процесса.

Мясников предположил, что следующий всплеск COVID-19 начнется через 3-4 месяца и придется на конец весны-начало лета. "Хотя, может быть, летом нам повезет, но на осень это сдвинется абсолютно точно", - уверен он.



Врач добавил, что именно сейчас, когда заболеваемость пошла на спад, надо проводить вакцинацию, чтобы обезопасить людей к приходу следующей волны. Мясников добавил, что все прежние усилия по борьбе с коронавирусом были "шаманскими танцами с бубном", а вакцинация стала первой действительно серьезной мерой, передает "Вечерняя Москва"

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