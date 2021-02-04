ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Мясников назвал причину следующей волны COVID-19

11:11
  • четверг
  • 04 февраля 2021

Врач уверен, что дело не только в принимаемых мерах

Доктор Александр Мясников рассказал, когда россиянам стоит ожидать следующей волны коронавирусной инфекции. По его словам, нынешний спад заболеваемости обусловлен вовсе не вводимыми ограничениями.

Мясников заявил, что многие связывают улучшение ситуации с введенными ранее ограничительными мерами, однако, как показала практика, ограничения действовали и на пике заболеваемости. По мнению врача, дело вовсе не в профилактике коронавируса, а в волнообразном характере инфекционного процесса.

Мясников предположил, что следующий всплеск COVID-19 начнется через 3-4 месяца и придется на конец весны-начало лета. "Хотя, может быть, летом нам повезет, но на осень это сдвинется абсолютно точно", - уверен он.

Врач добавил, что именно сейчас, когда заболеваемость пошла на спад, надо проводить вакцинацию, чтобы обезопасить людей к приходу следующей волны. Мясников добавил, что все прежние усилия по борьбе с коронавирусом были "шаманскими танцами с бубном", а вакцинация стала первой действительно серьезной мерой, передает "Вечерняя Москва"

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Эпидемия коронавируса в Китае
Эпидемия коронавируса в Китае
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.