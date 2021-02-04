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Москва закупила более 6 тысяч единиц медицинской техники

10:19
  • четверг
  • 04 февраля 2021

Об этом сообщила Анастасия Ракова

Москва закупила более 6 тысяч единиц медицинской техники по контрактам жизненного цикла в 2020 году. Как сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, столица стала одним из первых регионов страны, которые начали применять эту технологию закупок.

"Всего было закуплено более 6 тысяч единиц, включая более 1,5 тысячи единиц тяжелой медицинской техники. В результате в Москве парк тяжелой медтехники обновится почти на 90%. Мы не остановили ни одни торги по закупке оборудования в рамках контрактов жизненного цикла, несмотря на пандемию. Проведение конкурсов позволило снизить первоначальную цену медицинского оборудования на 48%", - рассказала Ракова.

Она отметила, что механизм контрактов жизненного цикла дает возможность не только закупать технически сложное оборудование напрямую по выгодной цене, но и гарантировать его бесперебойную работу и обслуживание поставщиком в течение 7-10 лет в рамках одного контракта.

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