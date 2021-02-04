В России за сутки выявили 16714 заболевших коронавирусом

Выздоровели больше 24,5 тысячи человек

В России за минувшие сутки выявили еще 16714 случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных достигло 3917918.

Как сообщили в федеральном оперативном штабе, больше всего новых случаев выявлено в Москве - 2095. В Санкт-Петербурге за сутки заболел 1571 человек, в Подмосковье - 831.

Выздоровели за сутки 24546 человек. Скончался 521 заболевший.

За весь период пандемии в России от коронавируса умерли 75205 человек. Общее число выздоровевших достигло 3389913.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, в России провели уже больше 103,2 миллиона тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по стране остается 626275 человек.

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