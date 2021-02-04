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Глава Минздрава Украины срочно вылетает на место пожара в COVID-больнице в Запорожье

12:14
  • четверг
  • 04 февраля 2021

Погибли четыре человека

Уголовное дело возбуждено по факту пожара в COVID-отделении больницы в Запорожье. На место происшествия срочно вылетает министр здравоохранения Украины Максим Степанов, чтобы выяснить причины ЧП.
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"Четыре человека погибли в результате пожара на территории второй областной инфекционной больницы в городе Запорожье. Еще два человека пострадали и семь эвакуированы - рядом с ними родные и врачи", - написал Степанов на своей странице в Facebook.

Ранее госслужба Украины по ЧС сообщила о пожаре в областной инфекционной больнице Запорожья. В результате четыре человека погибли и двое пострадали. По данным областных властей, пожар возник в реанимации, где лечились инфицированные COVID-19. Среди погибших - врач и три пациента больницы, передает РИА Новости.

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