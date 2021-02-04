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Путину доложили о ситуации на продовольственном рынке

12:32
  • четверг
  • 04 февраля 2021

Цены на сахар снижаются

Владимир Путин провёл в четверг рабочую встречу с главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым. В первую очередь, президент поинтересовался, как контролируется ситуация с ростом цен на социально значимые товары.

Путин: Изначально мы говорили о том, что все должно в рамках рыночных процедур происходить. Рыночными инструментами осуществляться, без всякого административного давления.

Решетников: Приоритетными для нас сейчас являются вопросы цен. Мы в четвёртом квартале прошлого года столкнулись с резким ростом цен, в первую очередь цен на продовольствие. И на сегодняшний момент это главная зона риска и для роста доходов населения, и в целом для макроэкономической стабильности. После вашего поручения незамедлительно приняли меры. Был принят комплекс мер, он состоит из двух направлений. Первое – это, скажем так, меры административного несколько характера, это заключение соглашений с производителями и с торговыми сетями по ориентировочным ценам и у производителей, и в рознице.

Путин: И по поддержке производителей, да?

Решетников: Да, разумеется, это всё в комплексе, вместе с поддержкой производителей все эти административные меры запущены. Те индикативные цены, которые обозначили, в целом выполняются, налоговая служба это контролирует, Росстат подтверждает. У нас цены на сахар снизились от пиков середины декабря, цены на подсолнечное масло сейчас стабилизировались.

Владимир Путин призвал не затягивать с выработкой дополнительных мер поддержки экономики.

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