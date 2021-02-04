Европа осудила Зеленского за закрытие телеканалов

Действия Киева назвали крайней формой ограничения свободы СМИ

Европейская федерация журналистов осудила решение президента Украины Владимира Зеленского о прекращении вещания трех оппозиционных телеканалов. Действия Киева назвали крайней формой ограничения свободы СМИ, вопрос передадут в Совет Европы.

"Запрет трансляций - одна из самых крайних форм ограничения свободы СМИ. Эти запреты следует применять только в исключительных обстоятельствах. Я не вижу здесь веских причин для запрета этих телеканалов", - заявил генсек Европейской федерации журналистов Рикардо Гутьеррес украинскому изданию "Страна".

Гутьеррес подчеркнул, что подобные ограничения совершенно не соответствуют международным стандартам. Генсек федерации пообещал сообщить о нарушении в Платформу Совета Европы по содействию защите журналистики.

Владимир Зеленский 2 февраля утвердил решение СНБ о применении санкций сроком на пять лет к телеканалам "112 Украина", "NewsOne" и "Zik", а также к их владельцу. Санкции поддержали посольства США и Великобритании на Украине.

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