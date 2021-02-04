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Зрители ТВЦ помогли собрать деньги на лечение Ники Ширяевой

12:26
  • четверг
  • 04 февраля 2021

Мы благодарим всех, кто откликнулся

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita благодарят всех, что откликнулся и помог трехлетней Нике Ширяевой.

У девочки врожденная патология - микротия правого уха. Это редкая аномалия, которая со временем может привести к полной глухоте и отставанию в развитии. В американской клинике Global Hearing с подобными диагнозами работают свыше 10 лет. Благодаря уникальной технике и искусственному материалу, за одну операцию врачи воссоздадут недостающее ухо и сделают слуховой проход. По оценкам специалистов, шансы на успешное лечение Ники - 9 из 10. Чтобы для девочки мир не замолчал навсегда, необходимо почти 4 миллиона рублей.

Собрать нужную сумму помогли вы – зрители "ТВ Центр". Слова благодарности от родителей Ники:

"От всего сердца и со слезами радости на глазах выражаем вам огромную благодарность за помощь и доброту, за все то, что вы сделали для нас и Ники! Благодаря вашей отзывчивости и состраданию нам удалось закрыть сбор! Вы сделали невозможное возможным! Сложно передать словами те чувства и эмоции, которые переполняют нас. Долгие месяцы переживаний позади... Кажется, что это сон, но благодаря Вам он стал явью".

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

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