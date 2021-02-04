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Цена криптовалюты Dogecoin взлетела после твита Илона Маска

13:08
  • четверг
  • 04 февраля 2021

Бизнесмен ушел из Twitter, но быстро вернулся назад

Илон Маск вернулся в Twitter и резко поднял стоимость небольшой криптовалюты Dogecoin. Ранее предприниматель заявил о своем уходе из соцсети, однако не прошло и пары дней, как он опубликовал новое сообщение.
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Маск разместил в Twitter фотографию ракеты-носителя Falcon 9 и подписал ее словом "Doge", убрав из своей подписи хештег bitcoin. После этого криптовалюта Dogecoin буквально за 15 минут выросла в цене на 19%. За сутки рост составил порядка 63%.

На прошлой неделе внимание участников онлайн-группы WallStreetBets привлекла криптовалюта Dogecoin. Благодаря их покупкам она взлетела более чем на 800% после упоминания на форуме Reddit. Тогда же был и первый твит Маска про Dogecoin.

Также на прошедшей неделе предприниматель оказал влияние на разгон цены биткоина, разместив в своем Twitter хештег bitcoin. Тогда стоимость криптовалюты за час увеличилась на 16%.

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