Путин потребовал развивать биржевые инструменты внутри России

Процесс сложный, но начинать надо

Россия на сегодняшний день – один из крупнейших в мире экспортеров зерна и энергоносителей. При этом Москва вынуждена ориентироваться на биржи, расположенные за рубежом. Биржевые инструменты надо развивать внутри страны, убежден президент России Владимир Путин.

"Такие инструменты надо, конечно, развивать у себя. Почему нет, если мы являемся сейчас страной номер один по экспорту пшеницы? Почему … мы не можем это иметь на нашей территории? Аккуратно, шаг за шагом. Это с сегодня на завтра не сделаешь, это сложный процесс. Это понятно, там тысячи составляющих. Но если ничего не делать, оно никогда и не будет сделано", - сказал Путин на встрече с главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым.

Президент подчеркнул, что речь не идет об ошибках. Просто раньше, по словам Путина, это невозможно было сделать - сельское хозяйство в России не работало с такой степенью интенсивности, с такой отдачей и с таким результатом, передает ТАСС.

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