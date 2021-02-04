ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин потребовал развивать биржевые инструменты внутри России

12:31
  • четверг
  • 04 февраля 2021

Процесс сложный, но начинать надо

Россия на сегодняшний день – один из крупнейших в мире экспортеров зерна и энергоносителей. При этом Москва вынуждена ориентироваться на биржи, расположенные за рубежом. Биржевые инструменты надо развивать внутри страны, убежден президент России Владимир Путин.
Путину доложили об итогах работы Агентства стратегических инициатив

"Такие инструменты надо, конечно, развивать у себя. Почему нет, если мы являемся сейчас страной номер один по экспорту пшеницы? Почему … мы не можем это иметь на нашей территории? Аккуратно, шаг за шагом. Это с сегодня на завтра не сделаешь, это сложный процесс. Это понятно, там тысячи составляющих. Но если ничего не делать, оно никогда и не будет сделано", - сказал Путин на встрече с главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым.

Президент подчеркнул, что речь не идет об ошибках. Просто раньше, по словам Путина, это невозможно было сделать - сельское хозяйство в России не работало с такой степенью интенсивности, с такой отдачей и с таким результатом, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Путин
Владимир Путин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.