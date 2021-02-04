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Власти Дании приняли решение ввести цифровые паспорта о вакцинации

12:33
  • четверг
  • 04 февраля 2021

Это свет в конце тоннеля

Власти Дании намерены внедрить среди граждан цифровой документ, содержащий сведения о вакцинации против коронавируса. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра финансов Мортен Бёдсков. Это позволит начать постепенное возобновление деловой жизни в стране.

К "ковидных" паспорта будет отражена информация о полученных дозах вакцины. Этот документ станет своеобразным пропуском на мероприятия с большим количеством участников, а также для представителей профессий, требующих ежедневного контакта с людьми.

"Мы бы хотели развивать систему внедрения "коронапаспортов", которые могут применяться в культурной жизни и на различных мероприятиях в Дании, а также для нормализации деловой жизни, чтобы мы могли путешествовать и ответственно к этому подходить", — сказал административный директор Конфедерации датской промышленности Ларс Санддал Сёренсен.

В свою очередь глава Датской торгово-промышленной палаты Бриан Миккельсен уверен, что ковидные паспорта – это "свет в конце туннеля". Однако ранее ВОЗ раскритиковала идею введения подобных документов.

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