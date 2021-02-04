Собянин дал старт проекту "Персональный помощник" для онкологических пациентов

В прошлом году в столице был внедрен новый стандарт онкологической помощи

Проект "Персональный помощник" для онкологических пациентов теперь доступен во всех районах Москвы. Об этом заявил в четверг мэр столицы Сергей Собянин. Раньше сервис работал только в шести округах.

Специалисты центра "Мои документы" помогают записаться к врачу, вносят информацию в городской регистр и при необходимости решают возникающие проблемы. Сопровождение уже получают почти две с половиной тысячи пациентов, передает "ТВ Центр".

Кроме того, в конце минувшего года в Москве был внедрен новый стандарт онкологической помощи. Создано шесть многопрофильных центров. А в этом году завершится капремонт трех центров амбулаторной помощи, в том числе в районе Зюзино, где сегодня побывал Сергей Собянин.

"Уже закуплено современное оборудование, здесь все необходимое от первичного обследования больного до глубоких лабораторных исследований и до оказания медицинской помощи, сопровождении и необходимости направления в стационар. Несмотря на пандемию, помощь онкологическим больным не останавливалась, более того, объем стационарной помощи благодаря той реформе, которую мы провели, увеличился на треть, это огромные объемы, выполненные нашими медиками", - отметил Собянин.

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