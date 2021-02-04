В Совфеде обратились к зарубежным интернет-компаниям

Их призвали открывать представительства в стране

Зарубежным социальным сетям и интернет-компаниям следует открывать представительства в России. С такой инициативой выступил в четверг Алексей Пушков.

По словам главы временной комиссии Совета Федерации по информационной политике, это позволит упростить диалог о соблюдении российского законодательства. По такому же принципу в нашей стране уже работают многие иностранные средства массовой информации. Цифровые гиганты также получат преимущества - появятся дополнительные инструменты для защиты собственных прав, передает "ТВ Центр".

"Если эти компании действуют на территории Российской Федерации, то непонятно, почему мы должны общаться с почтовым ящиком в Лондоне. Мы намерены эту тему проработать с Роскомнадзором, я знаю, что сейчас есть такая уже более-менее консолидированная позиция насчет того, что нужно выдвинуть требования перед этими компаниями, чтобы они были представлены на территории Российской Федерации", - рассказал Пушков.

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