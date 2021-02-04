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Выявлен странный симптом COVID-19

12:39
  • четверг
  • 04 февраля 2021

При его появлении – незамедлительно обращаться к врачу

Симптом, похожий на аллергическую реакцию, может свидетельствовать о развитии COVID-19. Пациентам рекомендуют обратить внимание на такое явление, как покраснение пальцев ног.
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"Кожная сыпь, которая поражает пальцы ног, является еще одним симптомом, на который следует обратить внимание", — предупредил врач Хусейн Абде.

В интервью британскому изданию Express медик пояснил, что некоторые пациенты, заразившиеся коронавирусом, жаловались на опухание нижних конечностей и жжение. По словам врача, ощущения при "ковидных пальцах" схожи с крапивницей или ветряной оспой. При появлении таких симптомов следует незамедлительно обратиться за медпомощью.

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