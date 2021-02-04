В Москве открыли участок Калужско-Рижской линии метро

Работы были завершены досрочно

Этим утром на Калужско-Рижской линии метро было запущено движение на участке "Беляево" - "Новые Черемушки". Поезда не ходили там полторы недели в связи со строительством Большой кольцевой линии. Работы планировали завершить лишь в воскресенье, но всё удалось сделать быстрее.

Станции пришлось закрыть, так как прямо под "Калужской" проходческий щит прокладывал новый тоннель. Он преодолел более 30 метров. Одновременно небольшие ремонтные работы были проведены и на самой станции оранжевой ветки, передает "ТВ Центр".

Для удобства пассажиров курсировали компенсационные автобусы. Они перевезли полтора миллиона человек. В районе закрытого участка пришлось даже изменить движение транспорта - отменить некоторые повороты и закрыть выезды из дворов. В четверг эти ограничения были сняты.

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