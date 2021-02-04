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В Москве открыли участок Калужско-Рижской линии метро

15:03
  • четверг
  • 04 февраля 2021

Работы были завершены досрочно

Этим утром на Калужско-Рижской линии метро было запущено движение на участке "Беляево" - "Новые Черемушки". Поезда не ходили там полторы недели в связи со строительством Большой кольцевой линии. Работы планировали завершить лишь в воскресенье, но всё удалось сделать быстрее.
Участок "оранжевой" ветки московского метро откроют досрочно

Станции пришлось закрыть, так как прямо под "Калужской" проходческий щит прокладывал новый тоннель. Он преодолел более 30 метров. Одновременно небольшие ремонтные работы были проведены и на самой станции оранжевой ветки, передает "ТВ Центр".

Для удобства пассажиров курсировали компенсационные автобусы. Они перевезли полтора миллиона человек. В районе закрытого участка пришлось даже изменить движение транспорта - отменить некоторые повороты и закрыть выезды из дворов. В четверг эти ограничения были сняты.

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Метро "Новые Черемушки"
Метро "Новые Черемушки"
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