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Власти Москвы заявили о начале второй волны реновации

15:13
  • четверг
  • 04 февраля 2021

Сама программа стартовала несколько лет назад

В Москве начинается вторая волна реновации. Об этом накануне заявил заместитель мэра столицы по строительству Андрей Бочкарёв.

В 2017 году, когда программа только стартовала, стояла задача расселить в первую очередь аварийные пятиэтажки. Почти все их жильцы уже получили новые квартиры - в новостройках, возведенных на свободных участках земли. Теперь можно приступить к демонтажу расселённых зданий и строительству на их месте новых домов - уже для следующих участников реновации.

"Сейчас у нас в работе находятся почти 478 стартовых площадок. Они покрывают весь город. Мы фактически уже за предыдущие годы ввели первый миллион метров, построенных по программе реновации. 97 домов уже построены, введены и большинство из них уже находятся в стадии переселения. 175 домов уже находятся в стадии строительства, 101 дом в проектировании", - сообщил Бочкарев.

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