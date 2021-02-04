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На МЦД-2 поменялось расписание электричек

15:22
  • четверг
  • 04 февраля 2021

22 и 23 февраля поезда будут ходить в обычном режиме

Информация для пассажиров МЦД-2. С четверга и до конца месяца там меняется расписание движения поездов. Это касается и пригодных электричек Курского и Рижского направлений, передает "ТВ Центр".

Днём с часа до трех будет полностью закрыт участок "Каланчёвская" - "Москва-Пассажирская - Курская". И только в праздничные дни - 22 и 23 февраля - поезда будут ходить в обычном режиме.

Подробнее обо всех изменениях можно узнать на вокзалах и остановочных пунктах, а также на сайте пригородной пассажирской компании.

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