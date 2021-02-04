На Каланчевском путепроводе ведутся работы по укладке железнодорожных путей

Рабочие используют современную технологию

Каланчевский путепровод станет важнейшим участком МЦД-2 и сможет объединить инфраструктуру сразу четырех вокзалов. Сейчас рабочие приступили к укладке путей.

Площадь трех вокзалов меняет свой облик. На новом Каланчевском путепроводе возводят современные арочные конструкции. А на соседних - параллельных путях - буквально в нескольких метрах от стройки кипит жизнь. По старому двухколейному путепроводу, построенному в начале прошлого века, курсируют поезда и электрички сразу нескольких направлений. В том числе и МЦД-2 от Нахабино до Подольска. Двух путей на участке от Каланчевской до Курской для такого плотного потока мало. Поэтому еще два строят быстро с помощью так называемого раздельного способа укладки верхнего строения пути.

Таким способом предстоит проложить около двух километров. Работы идут в условиях плотной застройки, поэтому используют современную технологию уменьшения шума и вибрации от проходящих поездов. Рельсошпальную решетку положат на специальные маты. Ощутить эффект можно будет уже совсем скоро. По новому главному четвертому пути уже весной планируют запустить реверсивное движение.

"И с 29 мая, после того как по данному пути будет организовано движение, мы приступим ко второму этапу, когда закроются два действующих пути. И после этого нам останется строительство еще одного пути с противоположной стороны от действующих. Таким образом мы получим 4-путный участок", - рассказал начальник Московской железной дороги Михаил Глазков.

Позже планируют реконструировать и старый путепровод. Полным ходом идет и обновление станции Каланчевская. Она станет большим транспортно-пересадочным узлом общей площадью в три тысячи квадратных метров.

Станция спроектирована также с учетом движения поездов будущей линии наземного метро МЦД-4 от Апрелевки до Железнодорожного.

Екатерина Гоголева, Андрей Пашутин, "ТВ Центр".

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