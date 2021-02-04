Топалов пожаловался на лишний вес после отпуска

Вернулся "новым человеком"

Певец Влад Топалов вернулся домой после полуторамесячного отпуска на Бали. Музыкант признался, что несколько недель на "райском" острове пагубно сказались на его фигуре.

Отдыхать Топалов ездил вместе с женой Региной Тодоренко и маленьким сыном Михаилом. Вернувшись домой, артист первым делом встал на весы, а результатом поделился с подписчиками.

"Если верить моим умным весам, то я действительно вернулся с отдыха "новым" человеком", - заявил Топалов.

В подтверждение своих слов он опубликовал скриншот из специального приложения. "Умный" гаджет сообщил музыканту, что его вес стал избыточным, чтобы привести тело в норму, Топалову придется следить за питанием и выполнять аэробные упражнения.

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