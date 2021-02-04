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Топалов пожаловался на лишний вес после отпуска

13:10
  • четверг
  • 04 февраля 2021

Вернулся "новым человеком"

Певец Влад Топалов вернулся домой после полуторамесячного отпуска на Бали. Музыкант признался, что несколько недель на "райском" острове пагубно сказались на его фигуре.

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Отдыхать Топалов ездил вместе с женой Региной Тодоренко и маленьким сыном Михаилом. Вернувшись домой, артист первым делом встал на весы, а результатом поделился с подписчиками.

"Если верить моим умным весам, то я действительно вернулся с отдыха "новым" человеком", - заявил Топалов.

В подтверждение своих слов он опубликовал скриншот из специального приложения. "Умный" гаджет сообщил музыканту, что его вес стал избыточным, чтобы привести тело в норму, Топалову придется следить за питанием и выполнять аэробные упражнения.

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