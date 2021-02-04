Как проходила реставрация скульптур на площади Гагарина

Основные работы велись прямо на крыше

Площади Гагарина наконец вернули исторический вид. Советские скульптуры снова заняли свои места на башнях-близнецах. Выполненные из бетона почти 70 лет назад, фигуры от времени начали разрушаться. Причём так, что уже представляли опасность. На реставрацию таких сложных артефактов ушло более двух лет.

Они снова возвышаются над столицей. Одна из визитных карточек Москвы. Парадным воротам в историческую часть города - домам-близнецам на площади Гагарина - вернули былую красоту – знаменитые скульптуры. А ведь они стойко держались почти 70 лет на жаре, ветрах и морозе: воины и встречавшие их подруги – исторический ансамбль, олицетворяющий победу в Великой Отечественной войне. На фотографиях, сделанных три года назад, видно, что статуи разрушаются, они покрылись мхом и плесенью, многие элементы просто выпали.

Скульптуры разрушались изнутри. Дошло до того, что они начали обрушаться. Фрагменты статуй падали вниз, угрожая жизни прохожих. Местные жители помнят, как здесь проводили противоаварийные работы.

Реставрация длилась три года. Основные работы шли прямо на крыше – на 50-метровой высоте. Ни ветер, ни мороз не могли помешать мастерам. Но свои сложности все же были.

"Сложнее было работать по дому №30. Во-первых, потому что скульптур там больше. А, во-вторых, там находятся высокие скульптуры, масштабные. Они высотой порядка 4-5 метров. Их нужно было поднять наверх", - рассказал реставратор памятников каменного зодчества Олег Кабакин.

Что-то удалось спасти. Но, в основном, это абсолютно новые воссозданные статуи, повторяющие точный облик еще тех, советских фигур. Слепки снимали с помощью прорезиненного покрытия. Благодаря пластичности материала, удалось повторить контур скульптур, а еще с точностью скопировали даже ограждение верхней части кровли – это тоже архитектурный элемент. И хоть материалы мастера использовали современные и более прочные, каждая деталь воссоздана в том виде, в каком ее задумал автор.

Елена Макарова, "ТВ Центр".

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