В Москве открыли "умную" станцию экомониторинга

Где её установили и какого цвета московский воздух сейчас?

Система инновационная, состояние воздуха контролирует в непрерывном режиме и сразу выводит на табло. Чтобы понять, чем дышит город, специальных знаний не нужно - станция всё покажет сама, поменяв цвет табло.

Это устройство воздух в Москве чище не делает. Но позволяет каждому москвичу знать наверняка, какая сейчас экологическую обстановка в столице.

Это самая информационная станция экологического мониторинга из всех в Москве. Совершенно необязательно разбираться в обозначениях химических элементов и их уровне содержания в воздухе, которые указаны на электронном табло. Достаточно посмотреть на цвет светодиодной ленты: зелёная - все в порядке, жёлтая - есть превышение нормы, ну а красная символизирует уже об угрозе.

Это не просто инструмент для мониторинга экологических показателей. Это исследовательский и образовательный центр одновременно. Мощные электронные системы отслеживают мельчайшие изменения химического состава воздуха и выдают массу статистической информации. Используя эти данные, школьники могут знакомиться с наукой, а студенты проводить исследования и защищать диссертации.

"Здесь автоматически включается информационный монитор, на котором показывается принцип работы станции, информация о тех веществах, которые мы контролируем. Люди могут подойти сюда и просто посмотреть, как работает станция и что это за оборудование", - рассказал заместитель директора ГПУ "Мосэкомониторинг" Евгений Никитич.

В Москве установлено более полусотни станций экомониторинга. Но такой информационный комплекс, как в Текстильщиках, пока единственный в городе. Впрочем, станция установлена именно на Волгоградском проспекте не случайно.

"Идёт строительство Юго-Восточной хорды (ЮВХ). В этом месте будет крупный ТПУ. В том числе, помимо состояния атмосферы, в ежеминутном режиме он позволит нам сделать выводы об эффективности транспортного каркаса города, который сейчас формируется", - сообщил руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский.

Пока все наблюдения экомониторинга показывают, что воздух в столице достаточно чистый. Даже в таком промышленном месте, как Волгоградский проспект, индикатор комплекса ещё ни разу не загорался красным светом. Ну а чтобы москвичам дышалось спокойнее, подобные станции в ближайшее время могут появиться по всей Москве.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".

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