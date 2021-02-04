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В Москве открыли "умную" станцию экомониторинга

15:48
  • четверг
  • 04 февраля 2021

Где её установили и какого цвета московский воздух сейчас?

Система инновационная, состояние воздуха контролирует в непрерывном режиме и сразу выводит на табло. Чтобы понять, чем дышит город, специальных знаний не нужно - станция всё покажет сама, поменяв цвет табло.
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Это устройство воздух в Москве чище не делает. Но позволяет каждому москвичу знать наверняка, какая сейчас экологическую обстановка в столице.

Это самая информационная станция экологического мониторинга из всех в Москве. Совершенно необязательно разбираться в обозначениях химических элементов и их уровне содержания в воздухе, которые указаны на электронном табло. Достаточно посмотреть на цвет светодиодной ленты: зелёная - все в порядке, жёлтая - есть превышение нормы, ну а красная символизирует уже об угрозе.

Это не просто инструмент для мониторинга экологических показателей. Это исследовательский и образовательный центр одновременно. Мощные электронные системы отслеживают мельчайшие изменения химического состава воздуха и выдают массу статистической информации. Используя эти данные, школьники могут знакомиться с наукой, а студенты проводить исследования и защищать диссертации.

"Здесь автоматически включается информационный монитор, на котором показывается принцип работы станции, информация о тех веществах, которые мы контролируем. Люди могут подойти сюда и просто посмотреть, как работает станция и что это за оборудование", - рассказал заместитель директора ГПУ "Мосэкомониторинг" Евгений Никитич.

В Москве установлено более полусотни станций экомониторинга. Но такой информационный комплекс, как в Текстильщиках, пока единственный в городе. Впрочем, станция установлена именно на Волгоградском проспекте не случайно.

"Идёт строительство Юго-Восточной хорды (ЮВХ). В этом месте будет крупный ТПУ. В том числе, помимо состояния атмосферы, в ежеминутном режиме он позволит нам сделать выводы об эффективности транспортного каркаса города, который сейчас формируется", - сообщил руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский.

Пока все наблюдения экомониторинга показывают, что воздух в столице достаточно чистый. Даже в таком промышленном месте, как Волгоградский проспект, индикатор комплекса ещё ни разу не загорался красным светом. Ну а чтобы москвичам дышалось спокойнее, подобные станции в ближайшее время могут появиться по всей Москве.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".

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Инструмент для мониторинга экологических показателей
Инструмент для мониторинга экологических показателей
Инструмент для мониторинга экологических показателей
Инструмент для мониторинга экологических показателей
Инструмент для мониторинга экологических показателей
Инструмент для мониторинга экологических показателей
Инструмент для мониторинга экологических показателей
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