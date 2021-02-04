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Улицы Москвы обрабатывают противогололедными средствами

15:59
  • четверг
  • 04 февраля 2021

В городе ожидаются морозы

Гололёд, лёгкий мороз и опять метель! Снег начался накануне, шёл всю ночь и останавливаться явно не собирается. Сугробы уже подросли на 4-5 сантиметров. Сейчас у непогоды затишье, но к вечеру в город снова вернутся сильные заряды снега, видимость на дорогах ухудшится до 800 метров. К утру может выпасть до 10 миллиметров осадков - почти треть месячной нормы.
Москвичей предупредили о небывалых в феврале морозах

Столичные коммунальщики вышли на сплошное прометание улиц. Где технике трудно развернуться - во дворах и скверах - снег убирают вручную. Дороги и тротуары обрабатывают противогололёдными средствами, передает "ТВ Центр".

Завтра в столице ещё одна напасть - арктическое вторжение. Похолодает резко и ощутимо - до минус 14, на выходных - ещё сильнее. Но настоящие испытания москвичей ждут на следующей неделе. Скандинавский циклон принесёт в столицу аномальные морозы - до минус 30.

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