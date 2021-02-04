Китайская панда в Московском зоопарке рада морозной зиме (видео)

Она активно проводит время на свежем воздухе

Китайская панда в Московском зоопарке явно в восторге от русской зимы. В тёплый вольёр не стремится - занимается фитнесом на морозном воздухе. С удовольствием катается по свежему снегу и даже делает растяжку. В перерывах грызёт любимые игрушки.

В отличие от своих близких родственников - обычных медведей - панды зимой не спят. В бамбуковом лесу - их естественной среде обитания - не до сна. Поэтому снег для панд - экзотика, от которой они хотят получить максимум удовольствия.

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