Проезд по дорогам Москвы и Подмосковья могут сделать платным

Когда-нибудь

Проезд по дорогам Москвы и Подмосковья со временем может стать платным. Такой вариант планируют обсудить в Минтрансе и правительстве регионов. Отмечается, что некоторые граждане смогут продолжить ездить бесплатно.

Нововведение было разработано по заказу "Дирекции московского транспортного узла". Утвердить его могут уже в первом квартале текущего года. Согласно стратегии, некоторые участки дорог Москвы и области станут платными, тарифы сделают дифференцированными – стоимость будет определяться в зависимости от типа транспорта, времени проезда и других факторов. При этом для некоторых категорий авто проезд оставят бесплатным.

Предполагается, что такой подход поможет перераспределить трафик и разгрузить дороги в часы пик: водители будут учитывать тарифы и пересаживаться на общественный транспорт. Что касается людей с невысоким доходом, то для них могут сохранить возможность бесплатного проезда, передают "Известия".

В Минтрансе подчеркнули, что нововведение не заработает в ближайшие годы – речь идет об отдаленной перспективе. "Реализация концепции возможна только за горизонтом 2030 года. Кроме того, актуальный проект стратегии не содержит конкретного регламента внедрения такой системы", - добавили в ведомстве.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"