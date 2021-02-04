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Кремль назвал неприемлемым санкционное давление со стороны США

13:16
  • четверг
  • 04 февраля 2021

У американских законодателей выработались "санкционные рефлексы"

Санкционное давление в двусторонних отношениях неприемлемо. Окончательное заключение Кремль сделает после того, как закончится обсуждение новых антироссийских ограничительных мер в Конгрессе США, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков раскрыл подробности разговора Путина и Байдена

"Мы видим, скажем так, постоянные санкционные рефлексы у американских законодателей. Вы знаете, что мы абсолютно считаем неприемлемыми подобные подходы вообще в двусторонних отношениях через призму какого-то санкционного давления", - сказал представитель Кремля.

Комментировать ситуацию, по словам Пескова, можно будет после того, как американские конгрессмены вынесут суждение по предложенному им проекту новых санкций в отношении России.

Законопроект о введении санкций в отношении российских чиновников внесли в Конгресс США шесть американских сенаторов. Они связывают необходимость ограничений с ситуацией вокруг блогера Алексея Навального.  Законопроект предписывает администрации президента США Джо Байдена определить, нарушил ли Кремль законы, запрещающие применение химического и биологического оружия – и привлечь Россию к ответственности за "злонамеренную деятельность", напоминает ТАСС.

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