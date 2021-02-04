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Сомнолог объяснил, почему снятся кошмары

13:39
  • четверг
  • 04 февраля 2021

Плохие сны не приходят просто так

Причиной плохих снов зачастую могут стать перепады погоды или смена места жительства, заявил президент Российского общества сомнологов, профессор, заслуженный врач России Роман Бузунов.

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"Доказанный, но не очень известный фактор возникновения кошмаров — любые изменения, которые вынуждают организм адаптироваться. Даже если в целом человек реагирует на эти изменения спокойно. Смена места жительства, карьерные перемены, спонтанное изменение уровня физической нагрузки, даже резкая и сильная смена погоды — все это мобилизует системы адаптации и в какой-то степени системы тревоги. Иногда это может сопровождаться кошмарами", - объяснил эксперт.

По словам Бузунова, именно ночью мозг перерабатывает поступившую за день информацию. Если днем было много стрессовых ситуаций или переживания оказались слишком сильными, то ночью человеку могут присниться кошмары, передает АГН "Москва".

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