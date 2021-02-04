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Названа причина сбоя на фиолетовой ветке метро

15:03
  • четверг
  • 04 февраля 2021

Виноват подрядчик

Компенсационные автобусы в четверг понадобились пассажирам Таганско-Краснопресненской линии метро. Утром некоторое время поезда не ходили на участке "Планерная" – "Октябрьское Поле".

Как сообщили в столичном Дептрансе, сбой произошёл из-за несоблюдения подрядчиком правил проведения работ в тоннеле. Уточняется, что компанию оштрафуют и отстранят от работ до окончательного выяснения причин произошедшего. Сейчас фиолетовая ветка работает в обычном режиме.

 

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