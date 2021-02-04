Сенатор Инна Святенко: Развитие мер поддержки граждан заложено в бюджете страны

Государство помогает людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию

Поправки в Конституцию предусматривают выделение средств из бюджета страны на индексацию соцвыплат, заявила представитель Мосгордумы в верхней палате парламента Инна Святенко.

"Поправки в Конституцию, принятые гражданами в прошлом году, гарантируют стабильное развитие социальной сферы. Часть социальных обязательств зафиксирована на федеральном уровне, а ряд льгот и выплат является региональным. В Москве с 1 января 2021 года городские доплаты к пенсии и социальные выплаты москвичам проиндексированы на 3,7%", - рассказала депутат.

Она отметила, что, кроме материальной поддержки, регионы активно развивают программы помощи россиянам в самостоятельном улучшении доходов. В качестве примера Святенко привела проект по обучению женщин, имеющих детей дошкольного возраста. Чтобы принять в нем участие, необходимо прийти в центр занятости населения "Моя работа" либо в специализированный центр "Моя карьера" и подать заявление на участие в программе переобучения. Для первого визита достаточно иметь паспорт гражданина РФ, свидетельство о рождении ребенка и документ об образовании.

Немаловажным, по мнению парламентария, является и проект "Социальный контракт". "Его цель - улучшение материального положения семьи через обучение и трудоустройство. Граждане, которые с помощью социального контракта хотят начать свой бизнес, в том числе могут использовать деньги на расходные материалы, ведение личного подсобного хозяйства или частичного возмещения стоимости аренды", - подчеркнула Святенко.

Она добавила, что такая форма адресной государственной социальной поддержки дает возможность самостоятельного повышения уровня дохода, а также выхода из сложной жизненной ситуации.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"