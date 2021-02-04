Родители московских школьников сами решат, отправлять ли их на уроки в мороз

Дошкольникам не советуют выходить из дома при -25

Отправлять ли московских школьников на уроки в мороз, решат сами родители. Как сообщили в столичном департаменте образования, учебные заведения продолжат работу и в неблагоприятных погодных условиях.

"Дошкольникам и ученикам начальных классов рекомендуется не посещать образовательную организацию при понижении температуры наружного воздуха до минус 25 градусов Цельсия. Ученики средних классов могут остаться дома, если температура воздуха опустилась до минус 26 - минус 28 градусов, а старшеклассники – если температура от минус 31 градуса и ниже", - напомнили в департаменте агентству РИА Новости.

Там добавили, что учебный процесс, невзирая на погоду, организован с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических правил. В помещениях обеспечена нормальный темпеартурный режим.

В центре погоды "Фобос" ранее сообщили, что на следующей неделе в столице ожидаются сильные морозы, впервые за последние 10 лет температура днем опустится до минус 20. А ночью воздух может промерзнуть и до минус 30 градусов.

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