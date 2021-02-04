Решетников рассказал Путину о ситуации с безработицей в России

Ведется восстановление занятости

Показатели безработицы по итогам 2020 года оказались лучше ожиданий, и сейчас происходит активное восстановление занятости. Об этом в четверг в Кремле Владимиру Путину доложил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

По его словам, ведомство продолжает оказывать поддержку малому бизнесу и пострадавшим от пандемии отраслям и совместно с Минтрудом готовит предложения по расширению программы профессионального обучения.

Президент потребовал довести эти инициативы до логического завершения. Благодаря своевременным мерам, удалось остановить рост цен на продукты первой необходимости. Для этого среди прочего были повышены экспортные пошлины, чтобы сконцентрировать ресурсы внутри страны. Владимир Путин отметил - в то же время важно не забывать и о поддержке производителей.

Решетников: Владимир Владимирович, вы поддержали идею и сами обозначили, что все деньги, которые мы соберем в сельском хозяйстве, должны остаться в сельском хозяйстве, потому что задача этого механизма – не собрать деньги в бюджет, а обеспечить, с одной стороны, внутренние цены, стабильные, понятные, доступные людям, а с другой стороны, чтобы у производителей были мотивы дальше развивать и увеличивать и посевные площади, и переработку, и так далее. Поэтому второй частью механизма предлагается как раз сделать механизм, который бы возвращал все деньги сельхозпроизводителям.

Путин: С учетом ожиданий со стороны политики правительства, действий правительства, как вы думаете, когда все эти механизмы, о которых вы сейчас только что сказали, могут и должны быть разработаны?

Решетников: Механизм должен быть разработан, председатель правительства поставил задачу в течение ближайшего месяца его разработать, утвердить правительством.

Путин: В течение месяца?

Решетников: Да, до 1 марта – это предел, который мы для себя ставим, потому что он с 1 апреля должен заработать.

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