ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Решетников рассказал Путину о ситуации с безработицей в России

14:38
  • четверг
  • 04 февраля 2021

Ведется восстановление занятости

Показатели безработицы по итогам 2020 года оказались лучше ожиданий, и сейчас происходит активное восстановление занятости. Об этом в четверг в Кремле Владимиру Путину доложил глава Минэкономразвития Максим Решетников.
Путину доложили о ситуации на продовольственном рынке

По его словам, ведомство продолжает оказывать поддержку малому бизнесу и пострадавшим от пандемии отраслям и совместно с Минтрудом готовит предложения по расширению программы профессионального обучения.

Президент потребовал довести эти инициативы до логического завершения. Благодаря своевременным мерам, удалось остановить рост цен на продукты первой необходимости. Для этого среди прочего были повышены экспортные пошлины, чтобы сконцентрировать ресурсы внутри страны. Владимир Путин отметил - в то же время важно не забывать и о поддержке производителей.

Решетников: Владимир Владимирович, вы поддержали идею и сами обозначили, что все деньги, которые мы соберем в сельском хозяйстве, должны остаться в сельском хозяйстве, потому что задача этого механизма – не собрать деньги в бюджет, а обеспечить, с одной стороны, внутренние цены, стабильные, понятные, доступные людям, а с другой стороны, чтобы у производителей были мотивы дальше развивать и увеличивать и посевные площади, и переработку, и так далее. Поэтому второй частью механизма предлагается как раз сделать механизм, который бы возвращал все деньги сельхозпроизводителям.

Путин: С учетом ожиданий со стороны политики правительства, действий правительства, как вы думаете, когда все эти механизмы, о которых вы сейчас только что сказали, могут и должны быть разработаны?

Решетников: Механизм должен быть разработан, председатель правительства поставил задачу в течение ближайшего месяца его разработать, утвердить правительством.

Путин: В течение месяца?

Решетников: Да, до 1 марта – это предел, который мы для себя ставим, потому что он с 1 апреля должен заработать.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Владимир Путин и Максим Решетников
Владимир Путин и Максим Решетников
Владимир Путин и Максим Решетников
Владимир Путин и Максим Решетников
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.