В Совете Федерации подвели первые итоги проекта "Онкопатруль"

Своевременная диагностика заболевания крайне важна

Сегодня всемирный день борьбы против рака. По этому случаю в Совете Федерации подвели первые итоги всероссийского проекта "Онкопатруль", передает "ТВ Центр".

В рамках акции врачи проводят масштабное обследование граждан. На данный момент его прошли несколько тысяч человек в десяти регионах страны. Причём проверить своё здоровье можно даже на рабочем месте.

Инициаторами проекта выступил ряд ведущих медицинских центров при поддержке верхней палаты парламента. По словам председателя Совфеда Валентины Матвиенко, благодаря своевременной диагностике в последние годы наблюдается ощутимое снижение смертности от рака.

"Я уверена, что это такой хороший пример, хорошее начало и этот проект будет продолжаться, будет расширяться география регионов, в которых будет проходить "Онкопатруль", будет расти количество обследований. Это здоровье и жизнь наших людей – своевременное выявление онкологических заболеваний. И главное, все мы должны сделать всё возможное, чтобы онкодиагностика была максимально доступна для всех граждан, где бы они ни проживали", - заявила Матвиенко.

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